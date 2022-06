UURING ⟩ E-ostlejad ootavad ettevõtetelt keskkonnaalast vastutust

DPD iga-aastase üleeuroopalise e-baromeetri tarbijauuringu järgi leiab 53 protsenti Eesti aktiivsetest e-ostlejatest, et kaubamärgid ja ettevõtted peaksid võtma keskkonnaalase vastutuse. Kolmandik ostab võimalusel alati keskkonnasõbralikke tooteid ning on nõus selle eest ka lisa maksma, teatas DPD.

Tarbijauuringust selgub samuti, et pooled Eesti e-ostlejad peavad internetist ostmisel oluliseks keskkonnasõbralikku kauba kohale toimetamist, kusjuures vähesaastavate sõidukite olemasolu ja toodete keskkonnasõbraliku tarnimise võimalus on neile tähtsam, kui tarnekohtade või -aja valikud. Aina rohkem eelistatakse või otsitakse võimalusi tarnida mitmed ostud ühe pakina ja ühe veona.

Eesti ostumüügiplatvormi Yaga turundusjuht Anette Apri näeb erinevate ostude ühe pakina tellimise nõudlust ka taaskasutusturul, mis samuti peegeldab tarbijate rohemõtlemise laienemist. «Kuna Yagas on müüjateks eraisikud, kes saadavad uuele ringile enda isiklikke asju erinevatest asukohtadest, siis ei saa me pakkuda klassikalist platvormiülest ostukorvi lahendust,» nentis Apri, kelle sõnul on taaskasutusturg nii Eestis kui ka globaalselt kiirel kasvuteel ning ennustatakse, et järgnevate aastate jooksul kasvab see lausa 10 korda kiiremini kui tavaline jaesektor.