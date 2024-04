Telia võrgus saab mobiilikõnesid teha päikese toel

Tänaseks on Telia mobiilimastide kõrval tööle pandud 43 päikeseparki ning ülejäänud parkide väljaehitamine jätkub sel aastal. Valminud päikesepargid varustavad Telia mobiilimaste taastuvenergiaga, mis sisuliselt tähendab, et nende Eesti piirkondade inimesed, kus taolised mastid asuvad, saavad tarbida nii mobiilset internetti kui kõnesidet päikeselt saadava energia abil.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi kinnitusel on päikeseparkide rajamise näol tegu ettevõtte senise ajaloo suurima taastuvenergia projektiga: «Kogu Telia Company grupp – sh Telia Eesti - on seadnud endale eesmärgiks muuta oma tegevus nii süsinikdioksiidi emissiooni kui jäätmevabaks. Ambitsioonikate eesmärkideni on meil plaan jõuda läbi digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid. Taastuvenergia kasutamine on üks hea näide, kuidas me seatud eesmärkide täitmise suunas liigume.»