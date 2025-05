Kuidas toetab TalTech tööstusettevõtteid?

„Maailmas tegutseb mõjukas konsortsium nimega „Digital Twins”, mille juhtrühm asub USA-s. Tänavu osalesime seal ka ise. Miks on see oluline? Ameerikas püütakse uusi tehnoloogiaid kiiresti standardiseerida ja need, kes protsessis varakult kaasa löövad, saavad teatud eelise. Nüüdsest kuulub ka TalTech selle konsortsiumi liikmete hulka, mis tähendab, et oleme ise oluliste otsuste juures,“ selgitab Otto. Lisaks külastati Saksamaad, kus on loodud uuenduslik platvorm uute autode arendamiseks. Selle platvormi teeb eriliseks see, et seal on olemas valmis arendusmoodulid, justkui „lego-klotsid“, mida saab paindlikult kasutada näiteks uue elektrisõiduki loomisel. „Tänapäeval ei ole insenertehnilised arendusprotsessid enam nii ressursi- ja ajamahukad kui varem. See on tööstuse jaoks väga oluline areng,“ lisab ta.