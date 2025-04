LISATUD GALERII Tõeline kevadine ime: Jaapan meie oma koduõuel

On kevad. On see igavene igatsuse ja ärkamise aeg, mil loodus poeb lahti kui luuletus, mis n kirjutatud päikesekiirtega ja linnulaul on selle reavahedes. Kes kirsiõisi merena näha tahab seab reisisihi Jaapanisse. Omal moel saab sama elamuse kätte ka siinsamas Eestis. Ilmselt on me kohalik õitemeri vaadeldav veel nädala jagu.