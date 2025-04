Roheline mõtteviis ja tehisintellekt käivad käsikäes

Tehisintellekt on olnud meie kõrval juba 69 aastat

„Tegu oli väikese teaduskonverentsiga, kus osalesid matemaatikud, arvutiteadlased ja -insenerid, psühholoogid ja majandusteadlased. Selle käigus pandi esmakordselt paika, mida peetakse tehisintellektiks ja mida mitte. Üldiselt võib öelda, et tehisintellekti eesmärk on konstrueerida masinaid, meetodeid või algoritme, mis suudavad mingil määral simuleerida elusolendite käitumist. Ehk see on programm, mis oskab inimesega sarnaselt õppida ja sisu luua,” selgitab Nõmm.

„Kui vaadata tänapäeva maailma, siis just generatiivsed meetodid ja suured keelemudelid on pälvinud palju tähelepanu. Sageli arvatakse, et see ongi tehisintellekt, kuigi tegelikult on tegemist vaid ühe näitega süsteemist, mis põhineb AI põhimõtetel ja sisaldab AI-komponente. See ei tähenda, et kogu süsteem oleks tehisintellekt. Näiteks psühholoogid toovad välja, et üks inimintellekti oluline omadus on keel, selle mõistmine ja kasutamisvõime. Kaasaegsed keelemudelid suudavad keeli töödelda, ning see ongi üks komponent, mis teeb süsteemi intelligentseks,” ütleb professor Nõmm.