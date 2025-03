Eesti ettevõtjate ja teadlaste vaheline koostöö ringmajanduses on viimastel aastatel jõudsalt arenenud

Eestis on ringmajanduse alased koostööprojektid ettevõtete ja teadlaste vahel hoogsalt arenemas. TalTech teeb selles valdkonnas koostööd nii Eesti Energia, Ragn-Sellsi kui ka riigisektoriga. Niidu hinnangul on üleüldine seis Eestis ringmajanduses suhteliselt mõistlik ning ka inimeste teadlikkus on tõusnud, sest teemadele keskendutakse juba maast madalast.

Professor Niidu lisab, et selles osas tasub vaadata Põhjamaade ja Hollandi poole, kus ringmajandus on hästi arenenud. "Suurim küsimus on, kuidas edukalt väljatöötatud lahendusi eri riikides rakendada. EL-is on süsteem selline, et kui kuskil on toimiv metoodika, tuleks see laiemalt kasutusele võtta. Sageli takerdub see aga kohalike omavalitsuste tasandile ressursipuuduse tõttu. Koostöö on võtmesõna," rõhutab Niidu.