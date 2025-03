Te tahate lihtsustada looduskaitselisi piiranguid, et majanduse elavdamise põhjendusega saaks rohkem loodusvarasid hävitada ja iseenda, laste elusid kahjustada? See on täiesti vastuvõetamatu ja vastutustundetu! Veelgi šokeerivam on see, et kunagise kliimaministrina peaksite ju ometi teadma, millist kahju selline poliitika teeb. Eesti loodus on juba niigi kriitilises seisus – iga viies liik on ohustatud, elurikkus kaob iga aastaga teadlased hoiatavad maailma ökosüsteemi kiire kokkuvarisemise ees, mistõttu peame viivitamata ja tõhusalt senist käitumist muutma.