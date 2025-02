Koostöös TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlastega rajatakse Eestisse uued kaasaegsed vetika- ja karbikasvatused

Fookus on suunatud ka Ruhnu saarele, kuhu on plaanis rajada järgmine Eesti vetikakasvatus. MTÜ Ruhnu Kultuuriruumi tegevjuht ja kohaliku kogukonna eestvedaja Mihkel Urmeti sõnul on vetikakasvatuse loomine loogiline samm. „Ruhnus on vaid 12 ruutkilomeetrit maad, kuid meid ümbritseb meri. Vetikakasvatus võiks aidata parandada vee kvaliteeti, avada uusi võimalusi vetikate väärindamiseks ning toetada kogukonna arengut,“ räägib Urmet.