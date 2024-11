Valitsused peaksid nüüd keskenduma uue ülemaailmse kliimamuutuste rahastamise eesmärgi püstitamisele. Varasem, 2009. aastal antud lubadus eraldada 100 miljardit dollarit aastas, on paraku täitmata. See tuleneb paljuski asjaolust, et ÜRO kliimateemalistel konverentsidel pole tehtud siduvaid kokkuleppeid, mis võimaldab kohustustesse suhtuda loominguliselt. Aserbaidžaan kavatseb luua «kliima rahastamise tegevusfondi», mis hõlmab fossiilkütuseid tootvaid riike ja ettevõtteid, kes eraldaksid kliimaalgatuste toetamiseks miljard dollarit. See algatus, mille eesmärk on mobiliseerida erasektorit, on pälvinud üsna õigustatud kriitikat: sel moel võivad fossiiliäri ajavad ettevõtted hakata tundma end vägagi dominantses rollis, sest nemad ju maksavad ja nende oma peaks olema ka muusika.

Tõenäoliselt rõhutakse selgi konverentsil vajadusele täita Pariisi lepingut, kuid paraku on selles lepitud 1,5 °C kraadise soojenemise piir tänaseks ületatud ja karta on, et need jäävad pigem retoorilisteks harjutusteks. Põhja ja Lõuna konflikt süveneb ja on üsna raske hinnata millised teemad veel sellele lisaks, peale Lõuna nõuete vahendeid ja võimalusi saada, on järgmisel aastal toimuva COP30 faktiliselt arutatavas päevakorras, mis leiab aset Amazonase linnas Belemis Brasiilias.