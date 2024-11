İlham Əliyev: nafta ja gaas on Jumala kingitused ja nende pärast ei pea häbi tundma

Kõik osalemised on planeeritud põhimõttel, et kohal ollakse täpselt nii kaua kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Läbirääkijad Marina Bantšenko, Brit-Beatrice Peri ja Cris-Tiina Pärn osalevad kogu COPil, samuti KIKi koordinaator Anni Raie.

Milline on ministri volitus COP29-l osalemiseks ja otsuste tegemiseks? Kas on kavandatud ka valitsuse istungi teemadeks COP29 vältel tekkivaid küsimusi, et sisustada ministri volitusi Bakuu konverentsil?

Mandaadi sai minister 10.10 Vabariigi Valitsuse istungil, mille kinnitas Riigikogu 11.10 ELAKi istungil. Sellega kinnitati Eesti seisukohad EL Nõukogu järelduste ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (COP29) kohtumise kohta. Järelduste eesmärk on kokku leppida ühises EL positsioonis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohtumiseks. Muuhulgas on Balti riikide koostööl tekstis sees ka eraldi punkt, kus tuuakse välja ja mõistetakse hukka Venemaa tekitatud keskkonnakahju agressioonisõjas Ukraina vastu.

MIS ON COP?

COP (Conference of the Parties) on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste konverents, mis toob kokku peaaegu kõik maailma riigid, et arutada ja koordineerida kliimamuutustega seotud tegevusi. Esimene COP toimus 1995. aastal Berliinis, Saksamaal.

ÜRO ja kliimamuudatused

Aastate jooksul on COP konverentsid olnud mitmete oluliste kliimakokkulepete sõlmimise kohaks. Näiteks 1997. aastal sõlmiti Kyoto protokoll, mis kehtestas arenenud riikidele siduvad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid. 2015. aastal Pariisis toimunud COP21 raames lepiti kokku Pariisi kokkuleppes, mille eesmärk on hoida globaalse temperatuuri tõus alla 2°C, püüdes piirduda 1,5°C-ga. Tänaseks on see piir ületatud ja näib, et riikidevahelised kokkulepped on loomult deklaratiivsed ja ka mittetoimivad.

COP29 toimub 11.–22. novembril 2024 Bakuus, Aserbaidžaanis. Selle konverentsi keskmes on kliimafinantseerimine ja riikide uute kliimameetmete plaanide esitamine. Eesmärk on kiirendada tegevusi kliimakriisi lahendamiseks ja piirata globaalset soojenemist 1,5°C-ni.

Konverentsil arutatakse ka uue kollektiivse rahastamise eesmärgi seadmist, mis asendaks senise 100 miljardi USA dollari suuruse aastase toetusraha maksmise eesmärgi. Lisaks keskendutakse kahjude ja kahjustuste fondi rakendamisele, et toetada haavatavaid kogukondi kliimamuutuste mõjudega toimetulekul.

Eestit esindab COP29-l kliimaminister Yoko Alender koos ametnikega. President Alar Karis ja peaminister KristenMichal otsustasid konverentsil mitte osaleda.