Mis mõjutab metsa ja metsamaa väärtust turul?

Metsa hindamise põhimõtted

Metsade väärtus sõltub eelkõige seal kasvava puidu kvaliteedist ja kogusest. Selle hindamisel võetakse arvesse puuliikide jaotust, metsa vanust, puude diameetrit ja kõrgust, samuti metsa juurdekasvu. Tihti on lisaks oluline ka metsa kasvukoht ja selle juurdepääsetavus. Kui mets asub teede läheduses ja sinna on lihtne ligi pääseda, tõstab see väärtust oluliselt.

Ka turul toimuvad muutused, nagu puidu hinna kõikumine, mõjutavad metsa müügiotsust. Kui raieõiguse müük on prioriteet, siis on just toorpuidu hind ja turu nõudlus võtmetegurid, mis määravad tehingu tasuvuse. Raieõigus tähendab, et omanik annab teatud ajaks ja tingimustel õiguse raiuda oma kinnistult mets.

Metsa müügi plussid ja miinused

Metsa müük võib pakkuda müüjale kohest rahalist kasu, eriti kui tegemist on küpse metsaga, mis on valmis raiumiseks. Siiski on oluline mõelda ka pikaajalisele mõjule. Mets on taastuv ressurss, kuid selle taastumiseks kulub kümneid aastaid. Kui metsa müüakse kiiresti ilma põhjalikku planeerimist, võib omanik kaotada võimaluse saada maksimaalset kasu. Siin tuleb appi näiteks Vestman kes aitab omanikel leida tasakaalu müügikasumi ja jätkusuutlikkuse vahel.

Foto: unsplash.com

Metsamaa ost kui investeering