JUBA HOMME ⟩ Mis asi on Maa päev ja miks seda peetakse?

Maa päev on globaalne sündmus, mille eesmärk on rõhutada keskkonna kaitsmise tähtsust. See toimub igal aastal 22. aprillil ja selle algatasid 1970. aastal USA senaator ja keskkonnakaitsja Gaylord Nelson ning Harvardi ülikooli (Harvard University) magistrant Denis Hayes. Mõlemad olid mures USA keskkonnakahjustuste pärast, nagu näiteks 1969. aastal Santa Barbaras Californias toimunud suur naftareostus.