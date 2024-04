JURISTI KOMMENTAAR ⟩ Murranguline kliimaotsus Euroopa kohtust annab lootust muutusteks

Euroopa Inimõiguste Kohus on võtnud esmakordselt seisukoha kliimaküsimustes ja määranud ära inimõiguste kaitse kohustustest tulenevad raamid riikide kliimaalasele tegevusele. Nüüd on selge, et kaitse kliimamuutuste eest on inimõigus. Kodanikel ja vabaühendustel on õigus nõuda oma riigilt tõhusat tegutsemist kliimamuutuse leevendamisel ning vajadusel pöörduda selleks kohtusse.