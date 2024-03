MAA TUND ⟩ Kas teil on kavas täna ka uutmoodi videvikutundi pidada?

Nii on Maailma Looduse Fondi (WWF) eestvõtmisel juba 2007 aastast alates, kui Austraalias Sidney's 31. märtsil tuled ka kustusid. Pimedusega kattus ka muidu ka prožektorite valgusvihkudes Austraalia öös välja joonistatud ooperiteater. Austraalias võttis sellest 2007. aastal osa 2,2 miljonit inimest.

​Maa Tund on arusaadavalt tekitanud vastakaid arusaamu ja muu hulgas on kritiseeritud soovitust veeta videvikutundi küünlavalgel – küünladki on valmistatud ju parafiinist, mis omakorda tehtud maast ammutatud naftast.

​Isegi arvutuslikult on arusaadav, et valguse vaid tunniks väljalülimine saab põhjustada ehk kümnetuhandiku, kui sedagi, ulatuses energiasäästu. Arusaadavalt polegi tegemist muu, kui teavituskampaaniaga. Selle kavandamine sai alguse 2004 aastal, kui Austraalia WWFi esindajad asusid seda teemat arutama sealse «Leo Brunett Sidney» reklaamibürooga, et luua energiasäästu vajadust rõhutav ja sellele mõtlema suunav programm.

Kui 1920 aastal tuldi Eestis toime sellise energiahulga ja kütusetarbimisega, mille võimsuseks oli 400 W siis täna on see Eestis üle 5000 W elaniku kohta.

On aru saadav, et ülisuure energiatarbimisega inimkond kaugele ei purjeta ning eelkõige tööstuslikult arenenud riikides on põhjust energiatarbimist arukalt uusi tehnoloogiaid kasutusse võttes piirama asuda.

2007. aastast lülitatakse Maa Tunni ajaks elektrivalgus või voolutarve tunniks ajaks välja. Esimest korda toimus Maa Tund Austraalias ja seal osales selles 2,2 miljonit inimest. Maa Tund leiab aset iga aasta märtsikuu viimasel laupäeval.