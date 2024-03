Betoonimeistri suuromanik hakkab katsetama süsiniku püüdmise võimalusi

«Parimate süsiniku püüdmise meetodite otsimine ja nende tootmisprotsessidesse integreerimise võimaluste kaardistamine on meile oluline ülesanne süsinikuneutraalsuse suunas liikumisel ning tõenäoliselt on see meie peamine investeerimissuund tuleval kümnendil. Seetõttu asume koostöös energiatõhusate ja turvaliste süsiniku püüdmise tehnoloogiatele spetsialiseerunud Norra ettevõttega Capsol Technologies uurima Lätis tehases süsiniku püüdmiseks vajalikku energiatarbimist ja varustuse ulatust,» selgitas SCHWENK Läti juhatuse esimees ja SCHWENK Põhja-Euroopa tegevjuht Reinhold Schneider.