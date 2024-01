Tetra Pak ja Valio toovad Põhja-Euroopas turule esimese sertifitseeritud taaskasutatud polümeeridest korgi

Soome juhtiv piimatootmisettevõte Valio on esimene toiduainete tootja Põhja-Euroopas, mis kasutab C38 Pro-d ning mille pakendid sisaldavad 30% sertifitseeritud ringlussevõetud polümeere. Korke kasutatakse Valio valgujookide PROfeel ja Latte kohvijookide puhul kasutatavatel Tetra Top pakenditel.

«Antud uus lahendus on kooskõlas meie pakendite jätkusuutlikkuse eesmärgiga, mis näeb ette, et 2030. aastaks on kõik meie poolt toodetud ja tarnitud ühekordselt kasutatavad tootepakendid valmistatud taastuvatest või ringlussevõetud materjalidest. Oleme kindlad, et see tugevdab meie positsiooni piimatoodete turul,» ütles Valio pakendiarenduse juht Juhana Pilkama.

Sertifitseeritud ringlussevõetud polümeeride esimene kasutuselevõtja

2022. aastal sai Tetra Pakist esimene kartongpakendite tootja, kes pakkus sertifitseeritud ringlussevõetud plasti sisaldavaid lahendusi. Tetra Paki karpide korkides, kinnitustes ja kattekihtides kasutatavad sertifitseeritud ringlussevõetud polümeerid on toodetud ISCC järelevalveahela meetodil.

See tähendab, et kasutatud plastmass on valmistatud ringlussevõetud ja ringlussevõtmata materjalide segust, kuid selles sisalduvate ringlussevõetud materjalide liikumist on jälgitud kogu Tetra Paki tarneahela vältel.