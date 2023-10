Ühekordne kohvitops tuleb muuta häda-, mitte mugavusvalikuks

Kasutamisahela käigus kaduma minevast leiame ühe osa paratamatult ka merest ja mujalt, kuhu see ei kuulu, sest plast laguneb looduses sadu ja tuhandeid aastaid. Samuti on problemaatiline biolagunevast materjalist tehtud ühekorratopside ja -taldrikute looduses lagunemine. Selleks protsessiks on vaja kontrollitud tingimustes ja temperatuuridel töötavaid tööstuslikke kompostreid, mida Eestis ei ole. Just seetõttu on oluline taaskasutuse ehk kasutatud topsi uueks tooteks muutmise asemel saavutada korduvkasutus ehk olukord, kus kohvitopsi kasutatakse uuesti selle esialgsel otstarbel ilma selle vormi töötluseta muutmata.

Tarbimisharjumus, mis vajab muutmist

Oleme ettevõttes seadnud endale eesmärgi vähendada plasti sisaldavate ühekordsete joogi- ja sööginõude osakaalu iga aastaga viis protsenti. Selleks suuname inimesi üha enam kasutama korduvkasutatavaid topse. Nii mõneski kohas kasutame Ringo kordustopse paralleelselt ühekordsete topsidega. Näiteks TalTechis on korduvkasutus ainus pakutav võimalus ning see on heaks eeskujuks meile kõigile. Mõistagi on alati eelistatud, et inimene võtab sooja joogi isiklikku termosesse.

Kahjuks on kirjeldatud tarbimisharjumus hoolimata pingutustest visa tekkima. Põhjamaade näitel näeme, et see on ka seal raske, aga siiski mitte võimatu. Kiiremaks üleminekuks oleme otsustanud, et järgmisest aastast alustame ühekordse kohvitopsi eest ka lisatasu küsimist. Loomulikult ei ole ka kallim hind võluvits, aga vähemasti jõuame sammu lähemale eesmärgile. Selliselt on tõenäolisem, et järgmist kohvitopsi käes hoides mõistab kohvisõber, et see, mis on hea rahakotile, on seda ka keskkonnale. Nii on lootust, et kui mitte järgmisel, siis ülejärgmisel korral on varuks võtta juba oma korduvkasutatav kohvitops.