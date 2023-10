Uuring: kahes pealinna asumis elab üllataval hulgal kaitsealuseid liike

Hiljuti valminud OÜ Tirts & Tigu eksperthinnangu kohaselt on Merimetsa kõrval paiknev Mustjõe piirkond Tallinna rohevõrgustiku üks olulisemaid sõlmpunkte, mis on ühendatud vähemalt viie rohekoridori kaudu linna teiste rohevõrgustiku tuumaladega. Roheala maastikuline mitmekesisus, suur liigirikkus ja koosluste hea seisund annavad piirkonnale suure keskkonnaharidusliku ja virgestusliku väärtuse.

«Linnalooduse kaitsmine on meie selge prioriteet ning iga loodusväärtuslik piirkond vajab kahtlemata eraldi lahendust. Merimetsa roheala võttis Tallinn kohaliku kaitse alla 2017. aastal ning selle pindalaks on 48 hektarit. Nüüd on aeg leida lahendus ka Mustjõe väärtusliku maastiku ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitsmiseks. Üheks variandiks on Merimetsa kaitseala laiendamine, aga kaalume ka teisi võimalusi,» lisas Svet.