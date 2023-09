Vaata, kas ka sina said tänavu Ringmajanduse Piduri tiitli

ERMELi juhi Margit Rüütelmanni sõnul tahetakse Veduri ja Piduri tiitliga juhtida tähelepanu nende asutuste või ettevõtete tegevustele, kes on tänavu ringmajandust toetavate või takistavate tegudega silma paistnud. «Veduri kandidatuure laekus kordades rohkem kui ringmajanduse Piduri nominente – meil on organisatsioone ja isikuid, kes on teistele eeskujuks, palju!» ütles Rüütelmann.