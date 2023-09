Elektriauto keskkonnahoidlikkus sõltub sõitja kommetest

Elektriautod on saanud kiiresti populaarseks keskkonnahoidlikuks alternatiiviks sisepõlemismootoritele, kuid nende tõelise keskkonnahoidlikkuse määramiseks tuleks tegelikult vaadelda rohkem tegureid kui ainult autot edasiviiv jõuallikas. On selge, et iga elektritransport ei ole roheline, nagu ka iga rajatav taastuvenergiapark ei ole roheline. Seetõttu vajaks senisest üha rohkem tähelepanu hoopis elektriauto kasutamine.

Maailmas prognoositakse, et 2040. aastaks võidakse müüa kuni 73 miljonit elektriautot, mis tõstab nende osakaalu maailma autoturul 61 protsendini. Arenenud riikides võib elektriautode osakaal ületada isegi 80 protsenti uute autode müügist. Eestis on elektriautode arv aastaga kasvanud 40 protsenti, ületades 3500 autot. Sealjuures võib eeldada, et aastaks 2030 on neid Eesti teedel juba umbkaudu 100 000.

Laadimisel eelista roheenergiat

Selgelt otsib üha enam inimesi keskkonna säästmise nimel alternatiive fossiilkütustel põhinevatele sõidukitele. Samas on selge, et ainuüksi elektriauto rooli istumine ei taga veel keskkonnahoidlikku sõidukogemust. Elektriauto keskkonnahoidlikkus on paljuski seotud hoopis sellega, kust tuleb elekter, millega seda laetakse.

Et aidata kaasa teadlikumate valikute tegemisele süsinikdioksiidi heite vähendamisel, on Euroopa Liit seadnud sisse nn rohelised sertifikaadid, mis tõendavad, et teatav kogus elektrit on toodetud taastuvenergiaallikatest. Sertifikaadid aitavad tuvastada keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid ning pakuvad ettevõtetele ja klientidele eeliseid, meelitades keskkonnateadlikke tarbijaid ja aidates ettevõtetel panustada keskkonda.