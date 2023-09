Neljapäeval tähistatakse rahvusvahelist puhta õhu päeva

Kliimaministeeriumi välisõhu osakonna juhataja Heidi Kogeri sõnul on puhta õhu kui ressursi tähtsust raske alahinnata – see mõjutab nii inimeste elukvaliteeti kui ka ümbritsevat loodust. «See, et meie õhk oleks puhas ning õhusaaste minimaalne, nõuab pidevat pingutust. Oma panuse õhukvaliteedi parandamiseks saab anda igaüks – olgu selleks siis prügi korrektne käitlemine selle põletamise asemel, puhta ja kvaliteetse küttematerjali kasutamine, aga võimalusel ka jalgsi või jalgrattaga liikumine. Pealtnäha väikeste sammudega saame palju ära teha, et meid ümbritsev õhk oleks puhtam,» sõnas Koger.

Saastunud õhk on üle maailma üks peamisi enneaegsete surmade põhjustajaid. Keskkonnaministeeriumi tellitud ning Tartu Ülikooli poolt 2022. aastal läbi viidud uuringust selgus, et ainuüksi Eestis põhjustab õhusaaste ligikaudu 1200 enneaegset surma aastas ning sadades miljonites eurodes tervisekahju.

Koger tõi välja, et Tallinnas on ligikaudu 20 protsenti peenosakeste heitest teistest riikidest pärinev saaste. «Peamiselt jõuab meile õhusaaste Poolast, aga ka Soomest ja Saksamaalt – see näitab, kui kaugelt võib õhusaaste levida. Seetõttu on rahvusvaheline koostöö, nii poliitiline kui ka teaduslik, väga oluline. Õhukvaliteedi parandamiseks on praegu Euroopas Liidus käimas arutelud õhukvaliteedi direktiivi rangemaks muutmiseks, et vähendada õhusaaste tervisemõjusid.»