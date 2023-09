Keskmine eestlane viskab päevas ära keskmiselt 70 grammi söögikõlbulikku toitu. Ega see esmapilgul kuigi palju tundugi, kuid aasta peale kokku teeb see juba 26 kg – umbes sama palju, kui kaalub üks keskmine 8-aastane laps. Niipidi mõeldes muutub pilt juba üsna õõvastavaks. Eriti kuna niisuguse raskusega liivakoti tõstmine on ühele kontorirotile paras katsumus.