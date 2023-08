Rahvusvaheline kampaania kutsub Läänemerd kaitsma ja hoidma

Kampaania sündis Euroopa rohelise pealinna Tallinna, keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It World ja Helsingi linna koostöös. Kampaaniaga on liitunud üle 30 linna Läänemere ümbritsevatest riikidest, muuhulgas näiteks Soomest, Saksamaalt, Poolast, Taanist ja Lätist. Kampaania algab Läänemere päevaga neljapäeval ning lõppeb Maailmakoristuspäevaga 16. septembril.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul soovib Tallinn kampaaniaga juhtida tähelepanu Läänemere olukorrale ning kutsuda inimesi üles meie kodumerd hoidma. «Oleme Tallinnas võtnud eesmärgiks aina rohkem avada mereäärt linlastele, et seal saaks jalutada, sportida või ujuda. Läänemeri pakub linlastele palju hüvesid ja soovime rohelise pealinna aastal ka midagi merele tagasi anda,» ütles Kõlvart.

Linnapea kutsus inimesi rohkem mõtlema, kuidas muuta oma igapäevaseid harjumusi meresõbralikumaks—visata prügi ja konid prügikasti, kus on nende õige koht ning astuda samme, et merre jõuaks vähem kodukeemiat või ravimijääke. «On palju väikseid asju, mida meist igaüks saab ära teha selleks, et Läänemerd hoida,» ütles Kõlvart.

Läänemeri on üks enim inimeste poolt mõjutatud meresid maailmas. Kokku asub Läänemere kaldal ligikaudu 100 linna, mis toovad kaasa kõrge reostuse. Läänemere ainulaadsed ökosüsteemid on tugevalt mõjutatud üldistest kliimamuutusestest, ülepüügist, ravimijääkidest, väetisreostusest ja üha suurenevast kogusest prügist, eriti plastjäätmetest.

«Kutsume Läänemere äärseid linnu ja nende elanikke üles olema teadlikumad ja osavõtlikumad Läänemere suhtes. Meie ühise mere seisukord on väga kriitiline, kuid üheskoos saame muuta oma tarbimisharjumusi ja käitumist, et hoida meie merd. Läänemeri on meid ühendanud ning just ühendatuses ja koostöös peitub ka meie suur võimalus,» lausus Let’s Do It World president ja rahvusvahelise võrgustiku juht Heidi Solba.

Eestis algab kampaania Läänemerele pühendatud konverentsiga 31. augustil Noblessneri valukojas, kus Eesti teadlased ja arvamusliidrid aurtavad Läänemere seisundi üle. Samal päeval leiavad aset Tallinna korraldatavad rannakoristustalgud Paljassaare kaitsealal ning Let’s Do It World korraldatavad rannakoristustalgud Merimetsas.

2. septembril toimuval perepäeval saab Lennusadamas muuhulgas uudistada Soome mereuuringute laeva Aranda ning vaadata Ahhaa teadusteatri etendust.

3. septembril avatakse Salme kultuurikeskuses ringmajanduse teemaline näitus «Lähme Nulli».