Eesti lendoravad saavad 15 uut püsielupaika

Suurem osa uusi looduskaitsepiiranguid on kavas kehtestada riigimaal, aga muudatused puudutavad ka erametsaomanikke. Riik on maaomanikke püsielupaikade kavandamisse kaasanud ning püüdnud nendega leida kompromisse, mis arvestaksid nii maaomanike kui ka lendorava huvidega.

Spetsialistide kinnitusel sõltub lendorava ellujäämine mitte ainult pesapuu ümbruse kaitsest, vaid ka toitumisalade hoidmisest ja piisavalt laiade metsakoridoride säilimisest. Need on vajalikud, sest inimpelglik ja peamiselt öösiti tegutsev lendorav suudab ringi liikuda vaid puult puule liueldes.

«Euroopa Liidus leidub lendoravat ainult Soomes ja Eestis, seepärast on lendorav meil nii-öelda vastutusliik, kelle hea käekäigu nimel peame jõupingutusi tegema,» selgitas uute püsielupaikade vajalikkust Kliimaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma. «Uute püsielupaikade määruse aluseks on eeskätt viimase viie aasta seire tulemused. Kõik uued püsielupaigad on olnud sel ajavahemikul asustatud, kusjuures enamikus kohtades on lendorava esinemine sel ajal korduvalt tuvastatud ja mõned vahepeal asustamata olnud elupaigad on uuesti asustatud.»