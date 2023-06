Seitse kunstnikku pühenduvad soode ja teiste märgalade taastamisele

«Loodan väga, et märgalade taastamisel saab vähemalt osa soid tasapisi tagasi endise ilme ja jäädavalt kaob ajalukku küsimus, miks meil neid märgalasid üldse vaja on. Vahel on sellise meelemuutuse jaoks vaja uut vaatenurka. Sestap küsivadki teadlased abi kunstnikelt, kes saavad uudishimulikul ja uurival pilgul kogu protsessi jälgida ning luua kogetu põhjal teoseid,» rääkis WaterLANDSi projekti Eestimaa Looduse Fondi kaasprojektijuht Piret Pungas-Kohv.