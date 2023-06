TalTechi uus toitlustaja hakkab pakkuma veganipraadi, ühekordsed nõud on keelatud

Loomset päritolu toitu ei saa võrdsustada ainult liha ega valkudega. Loomsetest toorainetest saame teha parimal moel väga erinevaid toite, mis sisaldavad vajalikke toitaineid. Asendamatu luude ja liigeste tugevdaja on kondipuljong ja sellest tehtud sült, veretoidud ja maks on suurepärased raua ja B-grupi vitamiinide allikad.

Ka rupskitest saab maitsvaid ja toitvaid roogi, seasüda on hea pirukates, keel on delikatess ja sooltest saab vorstinahka. Kana- ja vutimunad on kõrge bioväärtusega toiduained, milles palju hea aminohappelise koostisega valke. Kalad on Eestis kui mereriigis samuti hinnatud toit, mille kasvatamine ei vaja maapinda ja on seega toiteväärtuse ja jalajälje seisukohast ehk parimad toidud.

Piim ja piimatooted on üks erilisemaid ja rikkalikumaid toidugruppe, mis sisaldavad olulisi makro- ja mikrotoitaineid ning sobivad toiduks igas vanuses. Piimast on võimalik toota väga palju väga erinevaid toite hapendamise, fraktsioneerimise ja mehaanilise töötlemise teel, need on traditsioonilised ja maitsvad eesti toidud, mis rikastavad meie toidulauda.

Kõigi toitainete sisaldus peab olema võimalikult kirju, ühekülgne (ühe toitaine) liigne või liiga vähene tarbimine ei ole organismile kasulik. Keskmine energiavajadus täiskasvanud naistel on umbes 2000, meestel umbes 2600 kcal päevas.