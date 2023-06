Paide ehitas üleujutuste vastu võideldes uue silla

„Mündi sild on juba alates eelmisest aastast valmis ja aktiivses kasutuses. Oleme väga rahul, sest tulemus on imeilus, praktiline ning saanud palju positiivset tagasisidet,” ütleb Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof. Ta lisab, et kui enne ehituse algust oli kahtlejad, kas linn ikka peaks raha silla uuendamisse paigaldama, siis tänaseks on näha, et silla uuendamine on end igati ära tasunud. Ja kui Paide gümnaasiuminoortel paluti mullu aasta lõpus kaardistada ümbruskonna kauneid kohti, märgiti üllatuslikult kaardile ka Mündi sild.

Jaanofi sõnul on sild esimesed katsetused väga edukalt läbinud. „Meie keskkonnaspetsialist käis kõrgvee ajal olukorda vaatamas ning ütles, et vesi liikus kenasti silla alt läbi. Olukord on oluliselt parem kui enne ning probleem on lahendatud. Lisaks oleme väga õnnelikud Kriilevälja küla kohaliku kogukonna üle, kes oma kuludega paigaldasid silla juurde tänavavalgustuse, et sealne piirkond ja jõeületus oleks turvaline. Silla ja selleni viiva kõnnitee valgustuse ehitamine ei mahtunud meie projekti eelarvesse, aga valgustuse ehitamise valmidus sai koos sillaehitamisega rajatud. See on suurepärane näide linna ja kogukonna sünergiast!”