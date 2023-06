Kohtla-Järve suurendab linnaruumis elurikkust

„Oleme võtnud eesmärgiks viia järgmise aasta kevadeks ellu neli rohelist tegevust: paigaldame 10 hoonele energia kokkuhoiu ja kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgil päikesepaneelid, rajame kõigisse linna lasteaedadesse kogukonnaaiad, istutame Ahtme linnaossa inetute vanade piirdeaedade asemele 1,5 kilomeetrit hekki ning 300 puud,” tutvustab Kohtla-Järve linna arendusnõunik Anton Makarjev käimasolevat neljaosalist keskkonnaprojekti.

Üheksa lasteaia ja linnavalitsuse hoone katusele paigaldatakse päikesepaneelid. Foto: Kohtla-Järve Linnavalitsus

Päikesepaneelide osas hange on tehtud, pakkuja valitud ja leping sõlmimisel. Istutustööde osas on plaanis hange algatada juunis ning tööd viia lõpule järgmise aasta aprilliks. „Oleme elanikkonda oma plaanidest informeerinud ning need roheuudised on väga hästi vastu võetud,” lisab Makarjev. „Avasime rohepöörde sammude kajastamiseks oma kodulehe , kust saab lugeda plaanis ja tehtud töödest ning viia end kurssi viimaste tegevuste ning sõnumitega. Kodulehele koondame ka kõik foto- ja videomaterjali ning seal teatame ka sündmustest, mis meil on plaanis elanikele korraldada.”

Ta nendib, et suur osa Kohtla-Järve ühiskondlikest hoonetest on kahjuks veel renoveerimata ega ole kuigi energiatõhusad. „See tähendab, et nende CO2 jalajälg on väga suur, aga samas saame nüüd projekti raames väikeste tegevustega heitkoguseid vähendada. Projektis osalevad kokku üheksa lasteaeda ja linnavalitsuse hoone, mille lamekatustele ja fassaadidele paigaldatava päikesepargi võimsus saab olema kokku 150 kW. See kogus võib tulevikus katta ära lasteaia toiduraha päevamaksumuse ning vähendada vanemate poolt makstavat kohatasu.”