Põltsamaa linn leevendab rohelusega linnasüdame kuumasaari

Nii kõrghaljastus kui ka madalamad taimed on valitud koostöös Artes Terrae maastikuarhitekti Sulev Nurmega, kelle soovitusel kasutatakse näiteks palju selliseid haiguskindlaid puid nagu pärna ja suurelehise pärna hübriidi läänepärna, dekoratiivõunapuid ja tammesid. „Kahjuks on meie linnas jalakad ja saared saanud külge haiguse, mis tingib nende kiire kuivamise ning oleme sunnitud need maha võtma. Kui ikka kümnest puust vaid üks on alles, siis on mõistlik uuenduskuur korraga läbi viia,” möönab Valu.

Paljudele kohalikele elanikele on tundunud puude mahavõtmine ebaõiglane ning uute istutamine on võtnud liiga palju aega, aga Valu usub, et õige pea võivad kõik inimesed rohelise linnaga rahul olla. „Põltsamaa linnas on ju ajalooliselt olnud transiittänavad palistatud alleedega, mis on vältinud tuulekoridoride teket, pakkunud varju ja on aidanud reguleerida sademevee ringlust. On tõesti heameel, et meil on võimalik see töö lõpuni viia.”