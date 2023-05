Pelgu ühisaiaga luuakse linnaelanikele roheline linnaruum

„Rajatava Pelgu ühisaia näol on tegemist Tallinna jaoks uudse kontseptsiooniga, kus kaasaegse kujundusega aiamaal luuakse linnaelanikele võimalused toitu kasvatada, vaba aega veeta ning kogukonnasündmusi ja õuesõppe tunde korraldada,” kirjeldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuht Lea Vutt.

Ta lisab, et ühtlasi on ühisaed avalik roheline linnaruum, mille tähtsust saab vaadelda mitmest erinevast aspektist. Esmalt on endale toidu kasvatamine olnud juba mõnda aega kasvav trend kogu maailmas. Kliima- ja energiakriisi valguses on linnaruumi elurikkuse ja linnaelanike toidujulgeolek ning toimetulek veelgi rohkem päevakorda tõusnud. Kasvukastide ja peenramaade rajamisest on huvitatud nii linn kui ka inimesed.

„Tallinnas on üle kolmekümne kogukonnaaia, kus toimetab rohkem kui 2500 aiandushuvilist. Mitmetes piirkondades on aga huvilisi rohkem, kui aiad mahutavad ning tekkinud on ootejärjekorrad. Pelgu ühisaed on esimene linnaaed Tallinnas, kus elanikele luuakse võimalus isiklikus kasutuses aiamaa rentimiseks ja seega suurema hulga puhta ja värske toidu kasvatamiseks,” ütleb Vutt.

Teiseks on Eestis nagu ka mujal maailmas urbaniseerumine üha suurem ning linnakeskkond on muutumas peamiseks kohaks, kus inimesed loodusega kokku puutuvad. Seetõttu on oluline silmas pidada, et säiliks linnade bioloogiline mitmekesisus, mis tagab linnaelanikele täisväärtusliku, tervisliku elukeskkonna ja tõstab linlaste loodusteadlikkust.