Keila linn astus vastu üleujutustega kaasnevatele probleemidele

„Kliimamuutuste prognooside alusel on väga tõenäoline, et aladel, kus on juba toimunud vooluveekogudest põhjustatud üleujutusi, toimuvad need ka tulevikus. Nii alustasime mõned aastad tagasi Keila jõest tingitud üleujutuste põhjuste analüüsimise ja leevendavate meetmete välja töötamisega. Sademete hulga suurenemine sügisel suurendab äravoolu ning võib saada ka Keila jõel aasta veerikkaimaks perioodiks,” räägib Keila abilinnapea Inge Angerjas.

Keila ja merelinn?

Keila linnavalitsus otsustas KIKi toetusel tellida konsultatsioonifirmalt ELLE OÜ ja Eesti Veeprojekt OÜ-lt üleujutusriskide uuringu. Selgus, et Keila linna jõeäärseid alasid saab täna lugeda kohaliku tähtsusega üleujutusriski tunnustega piirkonnaks. Jõe lang vahetult Keila linnast alla- ja ülesvoolu ning jõesängi mõõtmed on liiga väikesed selleks, et suurvesi sängist luhale ei väljuks ja tõenäoliselt jääb see nii ka edaspidi.

„Kuna oleme kevadise vaatepildiga harjunud, ei märkagi alati, mida suurvesi endaga kaasa toob või kaasa viib, pigem ütleme naljatledes, et Keilast saab paar korda aastas merelinn,” ütleb Angerjas. „Telefonid hakkavad helisema siis, kui Tallinna maantee jalakäijate sillast üle ei pääse, lõuna-Keila keldrites on vesi ja reoveepuhastusjaama koormus on sademevee kanalisatsiooni pumpamise tõttu ülekoormatud. Selliste riskide ärahoidmiseks otsiski uuring lahendusi. Uuringupõhine lähenemine on linnaplaneerimises möödapääsmatu ja alus järgmistele tegevustele, kuidas üleujutusega kaasnevaid riske leevendada.”