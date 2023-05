Tori valla elurikkuse suurendamine on kogukonna kokkukasvamise lugu

„Põhjuseid projektiga alustamiseks oli palju. Neist suurim ja peamine on, et elurikkuse hävimine on viimastel kümnenditel katastroofiliselt tõusnud. Kahjuks ei taju inimesed oma tegevuse mõju selle protsessi kiirendamisel. Ei mõisteta, et pidev niitmine vähendab märkimisväärselt elurikkust,” ütleb Tori valla arendusnõunik Kaire Ilus.

Ta lisab, et meil kõigil on niitmisest loobumisega võimalik vähendada globaalselt aina suurenevat liikide väljasuremist. „Niidud on ajaloolised ja maailma ühed liigirikkamad kooslused. Paljud eestlased ei teagi, et meie ajaloolise niidu ühelt ruutmeetrilt leiab umbes 1000 erinevat liiki taimi. Kahjuks on 90% niidualadest seoses maakasutuse põhimõtete ja vajadustega hävinud. Oma projektiga aitamegi suunata tähelepanu sellele, et neljast-viiest liigist koosneva seemnest rajatud hoovimuru kõrval on võimalik väga kaunist ja elurikast lilleniitu rajada nii koduaias kui ka avalikus ruumis.”

Projekti projektijuht ja vallaaednik Triin Sohlu lisab, et projekti sügavam eesmärk on kasvatada kogukonnas kindlust, et ka vähesema niitmisega on võimalik avalik ruum hoida inimsõbralik ja kaunis. Tori vallas on 155 hektarit hooldatavaid rohealasid ning inimestel on arusaadavalt hirm, et niitmata alale kasvavad võsa ja umbrohi. Aga see ei ole nii ja seda projekti pilootalad proovivadki inimestele näidata.