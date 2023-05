Tallinn kutsub linlasi linnaloodust uurima ja kaardistama

«Elurikkuse kaardistamise talgutel on kaks eesmärki. Eelkõige loodame panna tallinlasi oma kodukoha elurikkust märkama – milliste liikidega me kodu jagame ning kuidas neil läheb. Samal ajal tulevad aga linlased appi eluslooduse uurijatele aidates kaardistada koduaedade ning erinevate linna «nurgataguste» elurikkust, kuhu spetsialistid ei pääse või ei jõua oma töö käigus. Kanname liigid üheskoos kaardile, et saaksime nende elutingimusi linnas parandada,» kutsus inimesi loodusvaatlustel osalema Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.

«Uue loodusvaatluste äpi kaudu on laekunud juba tuhandeid vaatlusi ning see on olnud suurepärane tööriist vabatahtlikus seires. Näiteks on see ennast juba tõestanud nii kahepaiksete kui ka talvituvate nahkhiirte seires. Meie lootud ongi, et saame vabatahtlike vaatlejate abiga Tallinna linna elurikkusest rohkem teada ning omalt poolt pakume tagasisidet näiteks liikide osas, keda kasutaja ei ole osanud määrata, aga kelle kohta on vaatluse juures olemas foto-, heli- või videofail,» avaldas lootust Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Triin Edovald.