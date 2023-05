Hollandlased teevad tuulegeneraatorid rändlindudele ohutuks

Idee vähendada tuuleparkide mõju eelkõige rändlindudele pole muidugi uus. Näiteks Hollandis asuv Fryslâni tuulepark oma 89 turbiiniga (kokku 380 MW) paikneb Amsterdamist põhja pool asuvas Ijsseli järves. See esimene looduspositiivne tuulepark on disainitud nii, et see ei kahjusta, vaid pigem kaitseb kohalikku ökosüsteemi.