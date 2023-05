Naftariigi minister kutsub kliimaleppe osapooli taastuvenergiavõimsust kolmekordistama

ÜRO kliimaeksperdid hoiatasid varem sel aastal, et maailm on kursil soojeneda üle märgilise 1,5 kraadi Celsiuse järgi umbes aastakümne jooksul. Nad tegid üleskutse kasvuhoonegaaside emissiooni järsult vähendada.

Ehkki päikese- ja tuuleenergia tootmine on kiirelt laienemas, märgiti ÜRO raportis, et olemasolev fossiilkütuste taristu on piisav, et tõugata soojenemine üle 1,5 kraadi, kui just ei kasutata kulukat süsinihappegaasi kogumise ja säilitamise tehnoloogiat.