See peaks toimuma poliitikute, teadlaste, vabakonna ja meedia kaudu, esitledes Venemaad selles küsimuses moderaatori ja rahusobitajana, annavad tunnistust LRT, Eesti Päevalehe ja mitme välismaise väljaande käsutusse jõudnud dokumendid, mille koostas 2021. aasta suvel-sügisel Vene presidendi Vladimir Putini administratsioon.

Selle kohaselt kavatsetakse süvendada Läänemere keskkonnamuresid ja ökosüsteemi katastroofi prognoose, mida Kaliningradi oblasti meedias on arutatud alates selle aasta jaanuarist, rõhutades inimtegevusest tingitud katastroofe ja Läänemere piirkonna militariseerimist.

Plaaniti, et «Balti platvormi» esindajad osalevad Vene ülikoolide teadusüritustel ja liiguvad edasi põhiülesande juurde, öeldes, et venelased on Läänemere piirkonna militariseerimise vastu ja pooldavad küsimuste rahumeelset lahendamist.