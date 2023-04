TalTechi tudengid naudivad taskukohast taimetoitu

Neljapäeval pakutakse ehk mõnevõrra kallimat Naturli lihavaba šnitslit, mida toitlustaja sisuliselt vaid soojendab ning lisanditega koos pakub. See on kahtlemata lihtsam, kuid pisut kallim variant. «Olen seda toodet varem ise söönud ja oskan vaid kiita. Kuidas selle soojendamine meie toitlustajal välja kukub, veel ei tea, aga väga raske oleks seda valesti teha!» Salmi sõnul on lootused on suured.