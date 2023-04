Uus seadus keelab raadatud aladelt pärit toidu ja toodete müümise

Pärast hääletust ütles raportöör Christophe Hansen (EPP, Luksemburg): «Siiani on meie supermarketite riiulid olnud pahatihti täis tooteid, mida määrib põletatud vihmametsade tuhk, millest on maha jäänud pöördumatult hävinud ökosüsteemid ning mis on võtnud põlisrahvastelt nende elatusvahendid. Ja pahatihti pole tarbijad sellest üldse teadlikud. Nüüd võivad Euroopa tarbijad olla kindlad, et tahvel šokolaadi või väljateenitud tass kohvi ei tee neid tahtmatult raadamise kaasosaliseks. Uus seadus ei ole oluline mitte ainult võitluses kliimamuutuste ja elurikkuse vähenemise vastu, vaid peaks lahendama ka ummikseisu, mis ei lase meil tihendada kaubandussuhteid riikidega, kes jagavad meie keskkonnaväärtusi ja -eesmärke.»