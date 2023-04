Metsakaitsjad: elurikkuse hoidmine peab muutuma avalikuks huviks

«Kas seda punkti tuleks lugeda nii, et kasutame ressurssi säästlikult, ja rõõmustada, või hoopis nii, et koalitsioon soovib looduskaitsealade loomisele piire panna, sest need tuleksid majandusmetsade arvelt, ning häirekelli lüüa, või veel mõnd kolmandat moodi?» küsib Eller. «Väärib rõhutamist, et hetkel ei kogu riik andmeid selle kohta, kas ja millal metsateatised üldse realiseeritakse. Ehk siis lihtsustatult pole kellelgi aimugi, millal ja kui palju täpselt raiutakse.»

«On märkimisväärne, et lubatakse ERR-i rahastusmudelit analüüsida, kuid ERR-i sisu analüüsimist ei mainita – ometi on vaja, et rahvusringhääling muutuks oma väljaütlemistes konkreetsemaks, sest elame kuuendas väljasuremislaines,» viitas Eller maailma teadlaste raportile. «Eestiski on iga viies liik ohustatud, linnustik on viimase 30 aastaga juba kolmandiku võrra vähenenud, metsad on muutunud süsiniku sidujast süsiniku emiteerijaks.»