Nanotselluloos suudab riidevärvi jäägid veest eemaldada

Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlased on välja töötanud uue meetodi, mille abil saab saastunud vett tselluloosipõhise materjali abil kergesti puhastada. See avastus on eriti kasulik riikidele, kus on kehvad veepuhastustehnoloogiad ja suur, mürgiseid värvainejääke vette paiskav tekstiilitööstus.

Puhas vesi on meie tervise ja elukeskkonna eeldus. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel elab praegu planeedil üle kahe miljardi inimese, kellel on piiratud juurdepääs puhtale veele või puudub see üldse.

Grupp, mida juhib orgaanilise keemia dotsent Gunnar Westman, keskendub tselluloosi- ja puidupõhiste toodete uutele kasutusviisidele ning on osa Wallenbergi puiduteaduse keskusest. Vee puhastamise võti peitub tselluloosi nanokristallides. Nendel väikestel nanoosakestel on suurepärane adsorptsioonivõime.

«Oleme loonud biopõhise materjali, suurepäraste puhastusomadustega tselluloosipulbri vormi, mida saame kohandada ja modifitseerida olenevalt eemaldatavatest saasteainetest,» ütleb Gunnar Westman.

Seob ja lagundab toksiine

Hiljuti teadusajakirjas Industrial & Engineering Chemistry Research avaldatud uuringus näitavad teadlased, kuidas nende väljatöötatud meetodi ja materjali abil saab mürgiseid värvaineid reoveest välja filtreerida. Uuring viidi läbi Indias, koostöös Malaviya riikliku tehnoloogiainstituudiga, kus tekstiilitööstuse saasteained on laialt levinud probleem.

Puhastusmeetod ei vaja survet ega kuumust ning protsessi katalüüsimiseks kasutatakse päikesevalgust. Gunnar Westman võrdleb meetodit vaarikamahla valamisega riisiteradega klaasi, mis imavad mahla endasse, muutes vee uuesti läbipaistvaks.