Uue LNG taristu rajamine Eestisse ja Lätti pole vajalik

CEE Bankwatch Networki gaasi huvikaitseekspert Gligor Radečić leiab, et Eesti, Läti ja Leedu on näidanud eeskuju gaasitarbimise vähendamisel enne 2022. aasta keerulist talve: «On väga oluline, et nüüd seatud eesmärgist ei taganetaks. Võtmetähendusega on selleks piirkondlik solidaarsus energiavajaduse tagamisel ning vajalike investeeringute suurendamine taastuvenergiasse ja energiatõhususse.»