Masinõpe teeb erinevate plastijäätmete väljakorjamise ja sorteerimise lihtsaks

Vaadates tükke mõõtmetega 5 mm x 5 mm, tuvastati mõned materjalid usaldusväärsemalt kui teised: LDPE ja PBAT tükkide puhul oli vale klassifitseerimise määr 20 protsenti. Mõlemad biomassist saadud materjalid tuvastati valdavalt valesti. Suhkruroost tehtud plasti puhul läks valesti 60 protsendil juhtudest, palmilehe-plasti puhul 80 protsendil juhtudest. Mudel suutis siiski tuvastada PLA, PP ja PET tükid ilma vigadeta, sõltumata proovide mõõtudest.

Väljaspool nähtavat

«Praegu käsitletakse tavaplastide taaskasutamisel enamikku kompostitavat plasti saasteainena, mis vähendab nende väärtust. ... Praeguse sõelumisprotsessi saasteainete tase on aga lubamatult kõrge,» selgitas Miodownik. «Kompostitava pakendi eelised realiseeruvad alles siis, kui need on tööstuslikult kompostitud ega satu keskkonda ega saasta teisi jäätmevooge ega pinnast.»

Täpsuse parandamiseks vajalike klassifitseerimismudelite väljatöötamiseks kasutati hüperspektraalset pilditehnikat (HSI). See tuvastab erinevate materjalide nähtamatud keemilised allkirjad nende skaneerimise ajal, luues ainest pikslite kaupa keemilise kirjelduse. Nende kirjelduste tõlgendamiseks ja materjali tuvastamiseks kasutati tehisintellekti mudeleid.

Plasti väärkäitlemine ringlussevõtul ja tööstuslikes kompostimisprotsessides on suur, mistõttu on vajalikud usaldusväärsed sorteerimismehhanismid. «Praegu on tuvastamise kiirus liiga väike, et seda tööstuslikus mastaabis rakendada,» märkis Miodownik. Kuid teadlased on kindlad, et nad suudavad protsessi kiirendada.