Looduskaitsjad: kliimamuutustele ei pöörata piisavalt tähelepanu

Sotsiaaldemokraatide hulgas on arusaamine olemas, kuid platvormi pole teema samuti jõudnud, on küll rõhutatud vajadust põllumajandustootjad kliimasõbraliku maaharimise peale suunata, kuid see, et intensiivloomakasvatuse kui keskkonnale väga kahjuliku sektori välja toomine on veel tulevikumuusika.

Keskerakond toob välja kogukonnaaedade toetamise, kuid kahjuks mainivad samas ka jahi ning kalatööstuse toetamist ja edendamist jättes sealjuures märkimata vajaduse uuendada nii jahi- kui loomakaitseseadust.

Loomus tõstatas teema 16. veebruaril toimunud Loomuse valimiskompassi esitlusel toimunud paneelvestlusel, küsides, kas toidu ja kliimamuutuse seosest rääkimine on tabu? Üldine seisukoht oli, et tabusid ei peaks olema ja kõikidest teemadest tuleb rääkida. Samuti nõustuti, et teema on loomulikult oluline. Selles, mil määral on oluline ja milliste sammudega tuleks tegutseda, jäädi eriarvamusele.

Loomus loodab oma tegevusega anda panuse teema järjest jõulisemale ja adekvaatsemale tõstatumisele kõikidel tasanditel. Loomus on loonud valimiskompassi, et muuta loomasõprade valimised lihtsamaks, ning kompassi ka analüüsinud võttes luubi alla ka erakondade valimisplatvormide loomasõbralikkuse, sest valides inimest valime me paratamatult ka erakonda.