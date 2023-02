Eurosaadik: rohe-eesmärkide saavutamiseks on vaja suuniseid ja toetust

Eurosaadiku sõnul tuleb põllumajandusettevõtetele ja metsaomanikke muutuste edendamiseks pakkuda ka piisavat toetust. «Põllumajandus ja metsandus on osa tänapäevaste kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendusest, kuid mitte patuoinas. Pigem keskenduge rohkem stiimulitele kui keelamisele või karistusele, mis toetavad põllumajandusettevõtteid ja metsaomanikke, kes teevad väga olulist tööd,» lausus Olekas lisades, et metsadele peab jääma alles ka majandusfunktsioon.

«Mets ei ole lihtsalt süsiniku neelaja või absoluutne reserv – mets on oluline taastuv ressurss, osa majandusest ja meie sissetulekuallikas. Siin on oluline jälgida, et põllumajandustootjate igasugune kohanemine peab olema järkjärguline ja tõhus. Põllumajandusettevõtjad peavad oma majandustegevuses suutma teenida ka kasumeid, sama kehtib ka metsaomanikele,» toonitas Olekas ja lisas, et nõudes heitkoguste vähendamist, tuleb teha koostööd, et toetada tõhusat põllumajandust ning väikeseid ja keskmise suurusega põllumajandustootjaid, et neil oleks piisavalt võimalusi kohandada oma tegevust.

Olekase sõnul on lisaks eesmärkidele, mis on juba paigas, olemas ka kolm uut seadusandluse akti: looduse taastamise seadus, mis keskendub märgalade – jõgede, metsade, rohumaade, mereökosüsteemide – ja nendes elavate liikide taastamisele. Lisaks veel taimekaitsevahendite säästev kasutamine – 50-protsendiline üleüldine vähendamine keemiliste taimekaitsevahendite osas ja ohtlikumate ainete kasutamise vähendamine 50 protsenti aastaks 2030. Lisandub tööstusheite direktiiv, kus on sätestatud inimeste tervise ja keskkonna kui terviku kaitse kõrgema taseme saavutamine, eesmärgiga vähendada kahjulikke tööstusheiteid kogu EL-is.

«Väga palju on väljakutseid seoses uute seadusandlusega, mitte ainult Eestis vaid ka Leedus ja teistes liikmesriikides. Samas, keskkonna ja tervise seisukohast, on see väga oluline. Me teeme koostööd ja me peaksime liikuma väljakutsete juurest võimaluste juurde. See on meie töös keeruline osa, aga kui me tegutseme koos, siis ma loodan, et me suudame saavutada sellise olukorra ja selle põhjaliku muutuse, mis tagab meile tervema keskkonna ja mis oleks ka samas põllumajandusettevõtetele ja metsaomanikele kasumlikum,» avaldas Olekas lootust.