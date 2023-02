Taastame oma jalgealuse!

​Linnade bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, haljasalade vähenemine ja saaste hulga suurenemine linnade ökosüsteemides üle maailma vähendavad inimeste kokkupuudet igivanade kasulike mulla mikroobidega. Need mikroorganismid arendavad meie immuunsust ning vähendavad allergiate ja muude haiguste, sealhulgas astma, esinemissagedust.

«Kuna 2050. aastaks peaks 70 protsenti elanikkonnast elama linnades, siis me väidame, et peame säilitama kontakti terve pinnasega nii siseruumides kui ka väljas, et säilitada ja parandada immuunsüsteemi, aidata pärssida patogeene ja tuua kasu inimese mikrobioomile,» ütleb uuringu autor professor Xin Sun, kes juhib Hiina Teaduste Akadeemia Linnakeskkonna Instituudi linnapinnase ökoloogia rühma.