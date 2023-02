Kanadas arutatakse, kuidas kaitsta kolmandikku maakera ookeanidest

Eelmise aasta lõpus Montrealis COP15-l allkirjastatud ajaloolise elurikkuse kokkuleppe kannul algas reedel Vancouveris viies rahvusvaheline merekaitsalade kongress (IMPAC5). 9. veebruarini kestvale arutelule on kogunenud 3000 ametnikku, teadlast, vabaühenduste ja põliselanike gruppide esindajat.

Ookeanide kaitses on samm tohutu, sest sellega kolmekordistuks alad, kus inimtegevus on keelatud.

Maailma Looduse Fondi (WWF) ookeanivaldkonna juht Pepe Clarke ütles, et kõige tähtsam ei ole mitte arvuline eesmärk, vaid et «me teeksime seda õigesti, et merekaitsealad oleksid õigetes kohtades ja hästi hallatud».