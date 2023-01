Põhjatuule metsa ja metsiku looduse anatoomiat näeb Soomes aina harvemates kohtades. Metsadest on kadunud loomuomane ja alles on jäänud vaid puupõllud, kus aina vähem liike end koduselt tunnevad. Sanni ja Ritva pildistavad siiski Soome loodusmetsi – seni, kuniks neid veel on.