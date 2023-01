Rohepöörde lähiaastate kava asutakse tagasiside põhjal täiendama

«Valdav ootus on see, et rohepöörde tegevusplaan vajab kindlaid pikaajalisi eesmärke, aga lähiaastaid puudutav kava peab olema paindlik ja muutustele avatud dokument. Samuti toodi välja, et isegi kui praegu ei ole veel mitmele küsimusele või kitsaskohale täpset vastust või lahendust, on äärmiselt oluline need probleemid ära kaardistada. See aitab leida lahendused enne, kui teistest riikidest lõplikult maha jääme ja Eesti konkurentsivõimes kaotame,» täpsustas Kristi Klaas.