Küberluud kätte: kuu lõpus koristatakse üle Eesti digiprügi

Telia eestvedamisel korraldatav digikoristuspäev toimub juba viiendat aastat järjest ning iga aastaga on ettevõtmine paisunud nii osalejate arvult kui koristatud digiprügi mahult suuremaks.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi kinnitusel on digitaalsel koristuspäeval mitu laiemat eesmärki, mis toetavad otseselt keskkonnahoidu.

«Ühelt poolt soovime loomulikult vähendada kasutuna seisva digiprügi hulka, mille alla käivad kõikvõimalikud vanad failid, dokumendid, pildid ja videod, mis on jäänud seisma inimeste ja ettevõtete seadmetesse ning infosüsteemidesse. Mida rohkem suudame sellist sisu kustutada, seda enam vabastame vajalikku salvestusruumi ning seda väiksem on ka meie kõigi digitaalne jalajälg,» märkis Haljand.

Seekordse digikoristuspäeva teine suurem fookus on aga vanade elektroonikaseadmete tagastamisel. Paljudel inimestel on kapinurkadesse ja sahtlipõhjadesse seisma jäänud vanu mobiiltelefone ja muid elektroonikaseadmeid, mis on mõistlik suunata kas uuele ringile või ümbertöötlemisele. Kasutuna seisvate seadmete kogumine aitab kaasa ringmajandusele ja materjalide taaskasutusele ning võimaldab anda vanade seadmetele uue elu.