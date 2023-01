Botaanikaaias heisatakse reedel Euroopa rohelise pealinna purjed

Palmide ja araukaaria kohal lehvivatele purjedele on trükitud Põhja-Jäämere vetikad. Teos on üles ehitatud kontrastile – arktilised taimed versus troopikataimed, ookeanitaimed versus maismaataimed. Ülalt alla pildistatud vaatele tuleb vaadata alt üles, et osutada kõigi eluvormide olemuslikule sugulusele.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna aastal on inimeste keskkonnateadlikkuse kasv üks peamisi eesmärke ja sellepärast on ka Tallinna Botaanikaaia eriprogrammil rohelise pealinna programmis oluline koht. «Olukorras, kus tarbime maa ökoloogilisi ressursse kordades rohkem, kui loodus suudab neid taastoota, tuleb väga selgelt aru saada, et keskkonnahoidlikkus peab olema meie kõigi elementaarne mõtteviis. Muud valikut lihtsalt ei ole. Seepärast kutsume erinevate rohelise pealinna ürituste ja programmide kaudu keskkonnateemadel kaasa mõtlema, et paremini mõista, miks on vaja hoida elukeskkonda ning kuidas iga inimene saab ise paremini panustada keskkonnahoidu,» sõnas rohelise pealinna juht Krista Kampus.